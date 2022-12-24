Водитель "неотложки", в которую врезалась дочь генерала полиции, считает, что на дело повлияли

Водитель машины Службы неотложной медицинской помощью, которая летом столкнулась с другой машиной, подозревает, что его признали виновным потому, что за рулем другой машины была дочь генерала полиции Юриса Шулте. Об этом он рассказал передаче Bez Tabu.

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В начале лета на пересечении улиц Августа Деглава и Улброкас столкнулись два автомобиля. Одним из них была машина Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), которая в это время ехала на вызов с включенными сиренами и мигалками.

"Неотложка" ехала по улице Улброкас, в это время на светофоре горел красный сигнал. Перед пересечением перекрестка водитель, Максим Аристов, снизил скорость.Успешно проехав обе проезжие части одной полосы и доехав до середины перекрестка, Максим начал разгон — и тут ему в бок врезалась Audi A5. За рулем ауди, ехавшей с улицы Деглава в сторону Дрейлини, была Адриана, дочь бывшего (на тот момент еще действующего) главы Рижского регионального управления полиции Юриса Шулте.

Судя по записи видеорегистратора оперативной машины, водитель Audi не началa тормозить до момента столкновения. Закон предусматривает, что если автомобиль оперативных служб едет с зажженным проблесковым маячком и звуковым сигналом, другие участники дорожного движения должны уступить ему дорогу.

Максим был уверен, что виновным признают водителя Audi, однако полиция посчитала иначе. По версии полиции, он не убедился в безопасном переезде перекрестка на красный свет.

Адвокат Максима Элита Косака усматривает возможность влияния на ход следствия другой стороны.

Служба неотложной медицинской помощи требует от водителя оплаты расходов, связанных со страховым возмещением, в размере 500 евро.