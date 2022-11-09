Водитель, попавшийся на агрессивной езде, пытался откупиться от полицейских
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Отдел уголовной полиции Салдусского участка полиции завершил расследование уголовного процесса по факту передачи взятки должностному лицу и передал материалы дела в прокуратуру.

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По информации Курземского регионального управления полиции, 28 октября "дорожники" остановили на дороге РигаЛиепая в волости Блиденес автомобиль Renault Master, водитель которого был замечен в агрессивной езде: при маневре обгона он выезжал на встречную полосу, создавая существенные помехи другим участникам движения. В полиции сообщили, что водителям, ехавшим по встречной полосе, приходилось резко тормозить, чтобы избежать лобового столкновения.

Полицейские остановили водителя, который при предъявлении документов спрятал в них, а затем попытался передать инспектору 70 евро. Информация о попытке взятки была передана Уголовной полиции.

В итоге, против водителя был начат уголовный процесс, а также административный процесс за агрессивное вождение.

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