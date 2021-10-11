Водитель, превысивший скорость, пытался подкупить работника полиции
Foto: LETA

На прошлой неделе сотрудники Госполиции задержали в Скайсткалне 65-летнего водителя, который пытался передать взятку полицейскому.

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По данным пресс-центра Земгальского регионального управления полиции, в минувшую пятницу водителя Mercedes-Benz Actros остановили на ул. Ригас, т. к. он ехал со скоростью 66 км/ч вместо разрешенных в населенных пунктах 50 км/ч.

Чтобы избежать административного штрафа, нарушитель предложил инспектору 30 евро. Против водителя начат уголовный процесс за попытку передачи взятки, а также административный за превышение скорости.

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