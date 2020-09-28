Водитель пытался подкупить дорожного полицейского, предложив 140 евро

24 сентября, в четверг, некий человек пытался дать 140 евро в качестве взятки должностному лицу Тукумского участка Управления Госполиции Земгальского регион. Он хотел избежать оформления административного протокола о превышении скорости. Начат уголовный процесс.

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На 49-м километре дороги А9 (Рига — Лиепая) возле Джуксте полицейский остановил автомобиль Toyota Avensis, который ехал со скоростью 156 км/ч вместо разрешенных 90 км/ч.

За рулем был мужчина 1979 года рождения. Он не хотел, чтобы оформляли административный протокол, потому что мог в результате лишиться прав, и предложил полицейским отпустить его за 140 евро. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы, кроме того, он штрафован за превышение скорости и лишен прав на шесть месяцев.