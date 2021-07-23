Водитель Rīgas satiksme совершил агрессивный маневр, объезжая "пробку"
Foto: Aculiecinieka foto

В минувший понедельник, в 12.10, на бульваре Узварас, недалеко от остановки на ул. Слокас очевидец портала Delfi заметил и успел сфотографировать очень торопящегося водителя муниципального предприятия Rīgas satiksme, который решил в агрессивной манере объехать затор.

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Для этого шофер пересек сплошную линию и продолжил движение по трамвайным рельсам на встречном направлении.

Пресс-секретарь Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане подтвердила, что шофер не имел права поступать подобным образом в данной ситуации. С водителем проведена беседа, он также будет направлен на дополнительное обучение вождению.

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