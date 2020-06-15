Водитель сбил пешехода и скрылся: полиция разыскивает свидетелей

Автомобиль Audi A8 сбил человека в Юрмале и скрылся, сообщает Госполиция.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В воскресенье, 14 июня, около 00:15 на улице Сколас в Юрмале, напротив дома по адресу Талсинское шоссе 31/1, светло-серый автомобиль марки Audi A8 сбил пешехода. Он въезжал в Юрмалу по улице Сколас со стороны улицы Нометню в сторону Талсинского шоссе.

После ДТП он уехал и не стал сообщать в полицию о случившемся.

Полиция предполагает, что у машины может быть повреждена передняя часть. Свидетелей аварии и тех, кто может что-либо знать о местонахождении машины, просят звонить по номерам 67219765 или 26467582 в рабочие дни с 8:00 до 16:30 или в любое время по номеру 110.