Водитель, совершивший в Плявниеках аварию на Tesla, заплатит штраф в 26 тысяч евро

25 февраля в Плявниеках произошло ДТП с участием арендованного автомобиля Tesla – совершивший его водитель пытался скрыться от Государственной полиции. Теперь водителю 2001 года рождения грозит штраф суммой до 26 тысяч евро.

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ДТП в Плявниеках, в котором виновный водитель скрылся от Государственной полиции, произошло из-за того, что в арендованной машине Tesla за рулем находился пьяный водитель.

Компания OX Drive, которой принадлежит автомобиль, подчеркивает, что передача личности пользователя платформы другому лицу категорически запрещена и является одним из самых тяжких нарушений. В связи с этим лицо, совершившее это умышленно, а затем совершившее дорожно-транспортное происшествие, может заплатить штраф до вплоть до 25,5 тысяч евро.

"Есть всего несколько случаев, когда мы особенно строго относимся к пользователям нашей платформы, один из них — передача личности пользователя другому лицу. Опыт в мире каршеринговых платформ показывает, что в таких случаях водитель ведет себя безответственно за рулем, зачастую не имеет водительских прав или лишился их, управляет транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, совершает существенные, даже опасные нарушения правил дорожного движения, оставляет место происшествия и не берет на себя ответственность. Как правило, это молодые люди", — комментирует соучредитель OX Drive Юханс Карма.

Он также отметил, что передача личности — это не только "помощь" члену семьи или другу. Как показывает мировая практика, это может быть своего рода бизнесом, перепродажей прав на использование платформы и получение за это компенсации.

Зарегистрированный на платформе пользователь 2001 года рождения, который предоставил другому лицу доступ к управлению транспортным средством, понесет ответственность за возмещение убытков.

За передачу профиля другому лицу предусмотрен штраф в размере 1000 евро, за вождение в нетрезвом виде — 2500 евро, за неосторожное вождение — 3000 евро, за оставление места ДТП — 1000 евро.

Зарегистрированный пользователь также должен будет возместить ущерб, нанесенный транспортному средству — это 18 тысяч евро. Общая сумма, которую придется выплатить безрассудному молодому человеку, на данный момент составляет около 25 500 евро.

Это уже вторая серьезная авария с тех пор, как в июле прошлого года в Латвии начала работать OX Drive — созданная в Латвии платформа. За этот период платформой воспользовались более 20 тысяч водителей, проехав на автомобилях Tesla более миллиона километров.

Пользователем платформы может стать только человек, который имеет водительские права и определенное количество лет водительского стажа. Регистрируясь на платформе, пользователи обязуются управлять транспортным средством самостоятельно в течение срока аренды, не передавая это право другому лицу.

Как сообщалось ранее, в субботу, 25 февраля, сотрудники Дорожной полиции при патрулировании микрорайона Плявниеки заметили автомобиль Tesla, водитель которого пересек перекресток на улице Бралю Каудзишу на запрещающий сигнал светофора.

Полицейские попытались остановить нарушителя, однако водитель решил скрыться, увеличив скорость: вместо разрешенных 50 км/ч он разогнался до 129 км/ч. При этом, убегая от погони, он неоднократно нарушал правила дорожного движения. В какой-то момент водитель не смог справиться с управлением, съехал с проезжей части и угодил в ограждения и забор.

Находившиеся в салоне авто водитель (2003 год рождения) и пассажир попытались сбежать, но были задержаны. При проверке в организме нарушителя констатировали 0,95 промилле, также у него отсутствовали права.

Полиция начала в отношении водителя уголовный процесс, а также шесть административных процессов.