Водитель спрятал в тайниках под лобовым стеклом машины контрабандный товар
Foto: СЗТУ

Сотрудники российской таможни и Пограничного управления ФСБ по Псковской области при проверке на МАПП "Убылинка" грузового автомобиля, следовавшего в Латвию, обнаружили контрабандный товар.

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Как отмечает пресс-центр Северо-Западного управления ФТС России, в тягаче проверяющие нашли 727 пачек сигарет белорусского производства. Водитель спрятал их в нескольких местах: под обшивкой кабины в полостях над лобовым стеклом, а также на спальном месте в специально изготовленном матрасе.

В отношении гражданина Латвии возбуждено дело об административном правонарушении.

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rus.DELFI.lv

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