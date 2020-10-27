Водитель спрятал в тайниках под лобовым стеклом машины контрабандный товар

Сотрудники российской таможни и Пограничного управления ФСБ по Псковской области при проверке на МАПП "Убылинка" грузового автомобиля, следовавшего в Латвию, обнаружили контрабандный товар.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как отмечает пресс-центр Северо-Западного управления ФТС России, в тягаче проверяющие нашли 727 пачек сигарет белорусского производства. Водитель спрятал их в нескольких местах: под обшивкой кабины в полостях над лобовым стеклом, а также на спальном месте в специально изготовленном матрасе.

В отношении гражданина Латвии возбуждено дело об административном правонарушении.