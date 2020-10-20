Водитель, в пьяном виде сбивший в Риге пешехода, получил 5 лет тюрьмы
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Прокурор Рижской автотранспортной прокуратуры поддержал обвинение по уголовному делу, в рамках которого водителю были предъявлены обвинения в том, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил аварию. В результате ДТП погибла женщина.

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Согласно обвинительному заключению, мужчина, в организме которого констатировали 2,18 промилле, управлял транспортным средством и ехал по одной из улиц в Пардаугаве. Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, он не скинул скорость и не пропустил женщину, переходившую дорогу. В результате полученных травм пострадавшая скончалась.

Водитель был привлечен к уголовной ответственности по ч.4 ст. 262 Уголовного закона Латвии и получил пять лет лишения свободы.

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