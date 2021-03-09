Водителя оштрафовали на 300 евро из-за пассажиров из разных домашних хозяйств

В конце минувшей недели в Тукумсе в отношении некого водителя полиция выписала штраф в размере 300 евро за перевозку пассажиров из разных домашних хозяйств, сообщили в Земгальском региональном управлении Государственной полиции.

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Согласно первоначальной информации, в воскресенье в Тукумсе на улице Межа был остановлен водитель 2001 г.р., управлявший автомобилем BMW 320. В салоне автомобиля находились еще два человека из разных домашних хозяйств.

Полиция напоминает, что согласно распоряжению Кабинета министров "Об объявлении чрезвычайной ситуации" во время действия ЧС запрещены сборы, за исключением членов одного домашнего хозяйства. Если необходимо обеспечить уход или человек живет один, то допустимы посещения, но не более чем в рамках двух домашних хозяйств.

По факту начат административный процесс.