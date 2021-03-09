Водителя оштрафовали на 300 евро из-за пассажиров из разных домашних хозяйств
Foto: Picjumbo

В конце минувшей недели в Тукумсе в отношении некого водителя полиция выписала штраф в размере 300 евро за перевозку пассажиров из разных домашних хозяйств, сообщили в Земгальском региональном управлении Государственной полиции.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Согласно первоначальной информации, в воскресенье в Тукумсе на улице Межа был остановлен водитель 2001 г.р., управлявший автомобилем BMW 320. В салоне автомобиля находились еще два человека из разных домашних хозяйств.

Полиция напоминает, что согласно распоряжению Кабинета министров "Об объявлении чрезвычайной ситуации" во время действия ЧС запрещены сборы, за исключением членов одного домашнего хозяйства. Если необходимо обеспечить уход или человек живет один, то допустимы посещения, но не более чем в рамках двух домашних хозяйств.

По факту начат административный процесс.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

13

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать

Объявления

Zasulauka iela, Āgenskalns, Rīga,
45 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
86 900€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
4 150€
Aveņu iela, Babītes nov.,
210 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
352 940€
Staraja Rusas iela, Āgenskalns, Rīga,
142 000€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
2 160€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
7 688€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
123 000€
Liliju iela, Garkalnes nov.,
91 900€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
90 000€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
149 000€
Aleksandra Čaka iela, Centrs, Rīga,
279 000€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 794€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
117 900€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
110 900€
Ģedules iela, Iecavas nov.,
99 900€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
145 614€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
83 000€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
153 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
124 400€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
900€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
169 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
99 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
153 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
125 000€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
163 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
791 406€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
78 000€
Klusā iela, Tukuma nov.,
63 800€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
98 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
72 550€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
115 000€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
350 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
44 000€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
6 930€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
111 800€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
90 500€
Elijas iela, Centrs, Rīga,
140 900€
Bauskas iela, Ziepniekkalns, Rīga,
2 366€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
159 000€
Mazstapriņu iela, Ādažu nov.,
650 000€
Gaujas iela, Cēsu nov.,
79 500€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
218 000€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
120 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
422 400€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
11 900€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
92 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
190 000€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
36 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
97 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
184 300€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
1 163 971€
Bērzu iela, Ādažu nov.,
97 000€