Военнослужащему предъявлено обвинение в предложении взятки в обмен на фиктивную вакцинацию от Covid-19

Прокуратура предъявила обвинение военнослужащему Национальных Вооруженных сил (НВС) в том, что он незаконно предлагал блага работникам центра вакцинации в обмен на фиктивную прививку от Covid-19, сообщает агентство LETA.

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Государственная полиция и прокуратура до сих публично не предоставляли информацию о том, какую сферу представляет должностное лицо. Только сейчас пресс-секретарь прокуратуры Айга Эйдука подвердила LETA, что мужчина на момент совершения инкриминируемых действий работал в НВС.

Согласно постановлению о передаче уголовного дела в суд, обвиняемый неоднократно незаконно предлагал блага сотрудникам центра вакцинации. А именно в период с 12 по 18 июля 2021 года мужчина обращался с такими предложениями к врачу и регистратору клиентов и пациентов, предлагая им за определенные блага внести в систему запись о том, что он вакцинирован, хотя укол не был сделан. Соответственно, такая запись дала бы военнослужащему право получить сертификат Covid-19.

18 октября прокурора призвал обвиняемого к уголовной ответственности по двум уголовным делам, предусмотренным статьей Уголовного закона о предоставлении незаконных благ. Уголовное законодательство предусматривает за такое деяние принудительные работы или денежный штраф.

Обвиняемый не признает себя виновным в предъявленных ему преступлениях.

В понедельник следственная прокуратура Управления уголовных правонарушений передала это уголовное дело в Пардаугавский суд Риги.

Как уже сообщалось, что еще до принятия правительством решений об обязательной вакцинации от Covid-19 всех работающих в системе госуправлении, командующий НВС Леонид Калниньш приказал военным определиться — сделать прививку или оставить службу. Сейчас вакцинация от Covid-19 в НВС фактически завершена. По положению дел на 21 октября пятеро солдат были уволены из-за отказа привиться.

Также известно, что в производстве Государственной полиции находятся около 20 уголовных дел, связанных с возможной фиктивной вакцинации от Covid-19. Одно уголовное дело находится на учете Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Правоохранительные органы подозревают, что фальшивые сертификаты Covid-19 могут быть у нескольких сотен человек.

Информация, обобщенная LETA, свидетельствует о том, что в делах о подделке вакцинации фигурируют как минимум 11 работников медицинских учреждений.