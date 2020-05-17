Вооруженные грабители вломились в дом, похитили ценные вещи и скрылись на угнанном Nissan, а затем сожгли машину

По информации пресс-центр Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП), 16 мая в Иецавском крае произошло вооруженное ограбление: в частный дом вошли двое преступников, которые, пригрозив расправой хозяевам, похитили мобильные телефоны, ювелирные изделия, а затем скрылись на угнанном со двора Nissan Navara.

По данным ЗРУП, преступники в масках, говорящие между собой по-русски, вошли в частный дом в 08.44. В доме в это время находилась собака, которая пыталась отразить нападение грабителей, после чего злоумышленники выстрелили в ее сторону, но, к счастью, не попали.

Пригрозив хозяевам дома расправой, они забрали у них ювелирные украшения и телефоны, затем сели в принадлежащий потерпевшим автомобиль Nissan Navara и скрылись в направлении Риги. Мобильные телефоны нашли примерно в 200 метрах от дома, а затем в лесном массиве под Балдоне обнаружили и сожженную машину.

Потерпевшие предоставили полиции приметы нападавших: первому 30 — 35 лет, рост около 180 см, волосы светлые, овальная форма лица, глаза серые, худощавый. В момент нападения на нем была серо-зеленая куртка и синие джинсы. Приметы второго: 30 — 35 лет, среднего телосложения, лицо смуглое. Был одет: черная ветровка с капюшоном и черные спортивные брюки. Оба говорили по-русски. Возможно, один из них понимает латышский язык.

Если в вашем распоряжении имеется информация об этом ограблении, просьба сообщать в полицию по телефону 26699354.