Вооруженный грабитель приставил к горлу продавца нож и требовал деньги

По информации пресс-центра Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), 7 февраля в Бикерниекской волости было совершено вооружение нападение на магазин. Благодаря оперативности полиции в скором времени налетчика задержали в Краславе.

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По данным ЛРУП, 7 февраля, в 18.15 в магазин зашел вооруженный злоумышленник. Он приставил к горлу продавца нож и потребовал выручку. Получив около 300 евро, налетчик скрылся, прихватив с собой также четыре бутылки водки.

Полиции удалось быстро установить личность нападавшего, а также тот факт, что с места происшествия он скрылся на такси в Краславу. У задержанного 1993 г.р. изъяли часть похищенных денег, которые он спрятал в обуви.

Также в полиции сообщили, что подозреваемый ранее уже был судим за аналогичные преступления. Следствие по делу продолжается.