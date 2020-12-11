Вооруженный ножом мужчина напал на полицейского

По сообщению пресс-центра Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), 8 декабря был получен вызов на семейный конфликт в Резекне. Когда стражи порядка прибыли по указанному адресу, на них напал вооруженный ножом мужчина (1977 г.р.).

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Как отмечают в ЛРУП, к счастью, нападавший не смог нанести полицейскому ранения. Поле этого хулиган, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, заперся в квартире, где в тот момент также находилась его жена. Оценив риски, полиция пригласила переговорщика, после общения с которым мужчина открыл двери.

В полиции сообщили, что против нападавшего начат уголовный процесс.