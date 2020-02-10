Вооруженный ножом мужчина пробрался на территорию предприятия и угрожал сотрудникам

По информации Курземского регионального управления полиции (КРУП), в конце прошлого года в Вентспилсский участок полиции поступил сигнал с одного из предприятий, куда пробрался хулиган, вооруженный ножом. Сначала мужчина угрожал сотрудникам, а затем ножом повредил стены.

Как отмечают в КРУП, ЧП произошло 17 декабря 2019 года. Сначала незнакомец побывал в одном здании, где расточал угрозы и сквернословил, а затем направился в другое здание, где в подъезде ножом повредил стены с первого по пятый этаж.

По информации Госполиции, мужчина ранее попадал в поде зрения органов правопорядка за различные правонарушения. Сначала подозреваемого задержали, но затем применили меру пресечения, не связанную с лишением свободы. В настоящее время по делу начат уголовный процесс.