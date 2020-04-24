Вор напал на полицейского и нанес ему травму головы

Управление криминальной полиции Курземского региона (Талсинский участок) завершило расследование дела о нападении на полицейского, исполнявшего свои служебные обязанности. В результате инцидента сотрудник Госполиции получил травму головы.

По данным пресс-центра Курземского регионального управления полиции (КРУП), поздним вечером 13 февраля на пульт дежурного поступила информация о том, что в Талси из машины пытаются слить топливо. Прибыв по указанному адресу, стражи порядка заметили лежащего в кустах мужчину, у которого нашли шланг, с помощью которого он переливал топливо.

Заметив приближение полиции, незнакомец попытался скрыться. Полицейские бросились за ним следом и потребовали остановиться. Поняв, что сбежать не удастся, подозреваемый напал на работников Госполиции. Одного из полицейских он дважды ударил шлангом, а затем также нанес ему два удара по голове кулаком.

Пострадавший обратился за помощью в медучреждение, где у него констатировали травму головы. При проверке выяснилось, что задержанный ранее уже попадал в поле зрения органов правопорядка за аналогичные преступления. В его отношении начаты два уголовных процесса: за кражу

топлива и за нападение на представителя власти.

Дело о похищении топлива еще находится в стадии расследования, а дело о нападении на полицейского передано в прокуратуру. За это преступление хулигану может грозить до 5 лет лишения свободы.