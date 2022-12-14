Вор-профессионал за год обокрал в Риге 17 автомобилей, припаркованых возле магазинов и ТЦ

Управление уголовной полиции направило в Рижскую Пардаугавскую прокуратуру материалы дела о кражах из 17 автомобилей. Все кражи были совершены в Риге, неподалеку от продуктовых магазинов и торговых центров (ТЦ).

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В период с конца 2020 по 21 ноября 2021 года полиция получила несколько заявлений о том, что из салонов автомобилей были украдены ценные вещи, при этом следов взлома потерпевшие не обнаружили.

В ходе следствия полиция установила, что для осуществления своего преступного замысла подозреваемый часами мог находиться на общественных парковках, наблюдая там за автомобилями и их владельцами.

Когда владелец выходил из машины и активировал сигнализацию, подозреваемый использовал специальное устройство, чтобы подавить сигнал блокировки, тем самым предотвратив срабатывание сигнализации. Такие действия позволяли вору беспрепятственно проникать в машины, обследовать салон и украсть такие ценные вещи, как компьютеры и игровые приставки.

В конце ноября прошлого года подозреваемого 1973 г. р. задержали. В автомобиле и по месту жительства задержанного были произведены обыски, в ходе которых сотрудники полиции обнаружили и конфисковали большое количество компьютерного оборудования и более 30 000 евро наличными, происхождение этих денег мужчина доказать не смог.

Следователи выяснили, что часть похищенного имущества задержанный продавал через порталы объявлений. Однако часть чужих вещей полиции удалось изъять и вернуть законным владельцам.