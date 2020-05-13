Воры похитили из тракторов GPS-устройства: ущерб составил десятки тысяч евро

В Земгале активизировались злоумышленники, промышляющие кражами дорогих навигационных устройств, установленных на сельхозтехнике. За неделю воры похитили несколько таких устройств, нанеся крестьянам ущерб в размере нескольких десятков тысяч евро.

Как пояснили в пресс-центре Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП), использование систем глобального позиционирования (GPS) в сельскохозяйственной технике с каждым годом становится все более популярным, поскольку оно позволяет, например, точно определять площадь поля, дозировать семена и химические вещества и экономить средства.

В период с 7 по 8 мая из хозяйства в волости Яунберзес (край Добелес) с нескольких тракторов скрутили навигационные устройства, причинив владельцу ущерб в размере 24 000 евро. В это же время воры побывали и в волости Ливберзес Елгавского края, где похитили мониторы с антеннами GPS. Ущерб в этом случае составил 27 000 евро.

В свою очередь, 12 мая несколько навигационных устройств были похищены с тракторов на территории хозяйства в волости Платонес. По фактам всех краж начаты уголовные процессы.