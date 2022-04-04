Воры пытались слить с грузовика дизельное топливо: у задержанных нашли наркотики
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Сотрудники уголовной полиции Елгавского участка полиции задержали в Елгавском крае трех подозреваемых в попытке кража дизельного топлива. В ходе обысков у задержанных изъяли наркотики.

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Как отмечают в пресс-центре Земгальского регионального управления полиции, воришек возле грузовой автомобиля Volvo заметил сам водитель, о чем незамедлительно сообщил правоохранительным органам. Прибывшие полицейские задержали с поличным мужчин 1979 и 1983 г. р., а также женщину 1981 г.р.

В рамках начатого уголовного процесса полиция провела обыски и обнаружила в личных вещах и в принадлежащем подозреваемым автомобиле Vauxhall Vivaro 21, 366 г амфетамина и порошкообразное вещество белого цвета.

В полиции сообщили, что задержанные мужчины ранее уже попадали в поле зрения органов правопорядка, поэтому их оставили под арестом, а к их подельнице применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Следствие продолжается.

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