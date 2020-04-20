Воры украли в Курземе десятки дорожных знаков: ущерб составил почти 4 000 евро

В ходе проверки, проведенной сотрудниками ГАО Latvijas Valsts ceļi (LVC), было констатировано, что с трех дорог на территории Скрундского и Кулдигского краев пропали дорожные знаки, указатели километров и столбы.

Кражи произошли в марте на дорогах Циецере — Икайши — Варме (V1278), Курмале — Иерас (V1294) и Кулдига — Скрунда — Эмбуте (P116). Всего воры похитили 31 дорожный знак и 29 столбов. ГАО Latvijas Valsts ceļi уже обратился с заявлением о краже в Госполицию, указав, что сумма нанесенного ущерба составляет 3 982,129 евро (без НДС).

В LVC пояснили, что помимо денежного ущерба вандалы своими действиями могут нанести ущерб здоровью участников движения, поскольку кража знаков негативно влияет на безопасность дорожного движения, т. к. похищены предупредительные и ограничительные знаки. Все это может привести к трагическим последствиям.

В 2019 году государственному дорожному инвентарю был нанесен ущерб в размере 273 000 евро. Большая часть этой суммы — ущерб, нанесенный ворами и вандалами. В прошлом году с дорог было украдено или повреждено 73 знака, 49 столбов, 1,7 км заградительных барьеров, пять павильонов автобусных остановок, шесть осветительных столбов и один светофор.

В том случае, если вы заметили кражу дорожных знаков, просьба незамедлительно сообщать об этом в Госполицию или звонить на круглосуточный бесплатный телефон 80005555.