Возбуждено уголовное дело о смерти роженицы во время домашних родов
Foto: LETA

В Елгаве возбуждено уголовное дело о смерти роженицы во время домашних родов, состоявшихся 31 июля, сообщила Delfi представитель Управления земгальского региона Государственной полиции Иева Шмидре.

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В распоряжении полиции нет информации о том, что участники родов были членами какой-либо религиозной общины, сказала Шмидре. Она отметила, что это были запланированные домашние роды и на них присутствовал медицинский персонал.

По факту смерти женщины начато уголовное дело по статье “преступление против здоровья личности”. Полиция собирается выяснить обстоятельства произошедшего и можно ли было предотвратить смерть женщины. Новорожденный находится в медицинском учреждении.

Представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша подтвердила, что смерть роженицы, которая оказалась в центре общественной дискуссии на этой неделе, произошла в Елгаве. Ранее Букша в эфире LTV рассказала, что медики скорой в течение часа боролись за жизнь матери, но им не удалось её спасти.

Эта смерть возмутила вице-президента Латвийского общества врачей Роберта Фурманиса, о чем он сообщил в своем Twitter:

"Нужно наконец-то начать дискуссию и правовой и даже уголовной ответственности акушерок, принимающих домашние роды, в тех случаях, когда возникли осложнения и/или смерть.”

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