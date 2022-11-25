Вождение с 1,5 промилле впредь будет караться уголовной ответственностью

В пятницу, 25 ноября, вступили в силу поправки к Уголовному закону, которые предусматривают уголовную ответственность за вождение транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения от 1,5 промилле и выше.

Кроме того, поправки предусматривают конфискацию транспортного средства. Об этом сообщила Государственная полиция.

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Принятые поправки касаются управления в состоянии алкогольного опьянения выше 1,5 промилле всех видов автомобилей, тракторов, трамваев и троллейбусов, мотоциклов и других механических транспортных средства, которые движутся при помощи своего источника энергии.

Исключение составляют автомобили с двигателем внутреннего сгорания с рабочим объемом менее 50 кубических сантиметров, или автомобили с электродвигателем, максимальная мощность которого не превышает четырех киловатт, а предусмотренная конструкцией максимальная скорость не превышает 45 километров в час.

В Министерстве юстиции поясняют, что новая норма Уголовного закона не будет распространяться на вождение велосипедов, электросамокатов и мопедов — за управление такими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения сохранится административная ответственность.

Кроме того, за вождение в пьяном виде или отказ пройти тест на наркотики у водителя будет конфисковано транспортное средство. В случаях, когда транспортное средство принадлежит другому лицу, с виновного взыскивается полная или частичная стоимость транспортного средства.

Уголовная ответственность полагается ​​также за вождение или обучение вождению транспортного средства в состоянии наркотического, психотропного, токсического другого опьянения. При этом не предполагается определять количество этих веществ или степень воздействия, отмечается в аннотации принятых изменений.

За управление транспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения или под воздействием любых других психотропных веществ будет применяться лишение свободы на срок до одного года, временное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или штраф с лишением права управления транспортным средством на пять лет.

Теперь уголовная ответственность также применяется за отказ проводить медицинское освидетельствование на определение концентрации алкоголя в крови или воздействие наркотических, психотропных, токсических или иных веществ. Ранее уголовное наказание в таком случае предназначалось только тем водителям, у которых нет прав управлять транспортным средством.

Ранее за управление транспортным средством с 1,5 промилле в крови и выше применялся денежный штраф и конфискация водительских прав на пять лет. Уголовная ответственность распространялась только на тех водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительских прав.