Возил родню на служебной машине: оштрафован заместитель госсекретаря Министерства сообщения

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) оштрафовало на 90 евро заместителя госсекретаря Министерства сообщения Улдиса Рейманиса за использование министерского автомобиля для личных нужд, сообщает LETA.

27 апреля 2018 года Рейманис поручил водителю автомобиля, принадлежащего министерству, отвести свою родственницу в указанное место. Этим он нарушил закон о предотвращении растраты средств и имущества публичными лицами и закон "О предотвращении конфликта интересов в работе государственных должностных лиц".

Рейманис штраф уже заплатил. Это не первый раз, когда он был оштрафован — он уже заплатил штраф 61,69 евро и получил выговор за то, что три дня использовал служебный автомобиль в личных целях — чтобы добраться из дома на работу. Ему казалось, что за его семьей следят и, как он объяснил, эти действия были продиктованы заботой о безопасности. Дисциплинарное дело по этому случаю было начато 6 июля 2018 года.