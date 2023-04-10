Возле автобусной остановки сбита женщина: пострадавшая скончалась

За минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях в Латвии погиб один человек, еще девять пострадали, сообщили агентству в Госполиции.

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В 21.23 в Вилцской волости Елгавского края, на улице Терветес, возле автобусной остановки Zvirgzdiņi водитель Volswagen Passat совершил наезд на женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте аварии.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.