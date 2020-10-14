Возле Центрального вокзала задержан наркодилер: изъят метадон

Сотрудники Рижской муниципальной полиции в минувший понедельник задержали в центре Риги мужчину, у которого при проверке нашли и изъяли большое количество метадона. Об этом сообщает Degpunktā.

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Внимание стражей порядка привлекла тяжелая сумка на плече незнакомца. Патрульные поинтересовались, куда направляется мужчина и что несет. Тот вел себя спокойно и адекватно, однако полицейские заметили небольшое беспокойство.

При проверке сумки в ней был найден футляр для очков, а в нем большое количество пакетов с белым порошкообразным веществом. После этого мужчину задержали и передали вызванной на место ЧП Госполиции.

В участке у задержанного изъяли около 100 граммов метадона и мобильный телефон, который, как оказалось, украли под Олайне. По делу начат уголовный процесс.