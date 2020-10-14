Возле Центрального вокзала задержан наркодилер: изъят метадон
Foto: Valsts policija

Сотрудники Рижской муниципальной полиции в минувший понедельник задержали в центре Риги мужчину, у которого при проверке нашли и изъяли большое количество метадона. Об этом сообщает Degpunktā.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Внимание стражей порядка привлекла тяжелая сумка на плече незнакомца. Патрульные поинтересовались, куда направляется мужчина и что несет. Тот вел себя спокойно и адекватно, однако полицейские заметили небольшое беспокойство.

При проверке сумки в ней был найден футляр для очков, а в нем большое количество пакетов с белым порошкообразным веществом. После этого мужчину задержали и передали вызванной на место ЧП Госполиции.

В участке у задержанного изъяли около 100 граммов метадона и мобильный телефон, который, как оказалось, украли под Олайне. По делу начат уголовный процесс.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Проветрить голову: проводим выходные в Вентспилсе
Топ блюд Эвии Вебере, которые можно заказать в Wolt
Топ блюд Лауры Икауниеце, которые можно заказать в Wolt
Неделя вместе с 'Wolt': выбор Агнесе Зелтини
Что привезти на память из Вентспилса
В ходе учений проверили готовность служб к ликвидации последствий загрязнения в порту
Взгляд в прошлое: от кассового аппарата до мобильных платежных терминалов
Банковские услуги для детей и молодежи: от карты до накоплений на будущее