Возле литовско-латвийской границы остановили трактор, которым управлял ребенок

В Литве, на дороге Скуодас-Кретинга пограничники остановили трактор MTZ 82, которым управлял 10-летний ребенок. Как оказалось, владелец трактора — отец ребенка.

Инцидент произошел во вторник: пограничники, возвращавшиеся с дежурства у границы с Латвией, заметили трактор MTZ 82. Их внимание привлек тот факт, что в кабине находятся двое детей.

Сотрудники ГПС Литвы осторожно объехали трактор и остановили его. Выяснилось, что трактором управлял 10-летний житель Скуодасского района. Рядом с ним сидел его младший брат.

Вскоре появился и отец детей, пояснивший, что сыновья на тракторе ехали на поле. Мальчиков и их отца пограничники передали полиции.