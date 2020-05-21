Возле Островного моста сбит пешеход: водитель скрылся с места аварии

В четверг в Риге, на Ульманя гатве, на нерегулируемом переходе недалеко от Островного моста автомобиль сбил человека. После этого водитель не остановился, не оказал пострадавшему помощь и не сообщил об аварии в полицию.

Как отмечает Degpunktā, свидетели заметили, что мужчину сбил автомобиль BMW. Ехавшие следом люди не зафиксировали номер машины, поскольку поспешили оказать помощь пострадавшему. Свидетели Эдвин и Алена сообщили, что пострадавший лежал на дороге без сознания.

Получившего травмы мужчину доставили в больницу для оказания помощи. Полиция тем временем ведет расследование и просит отозваться очевидцев ЧП, позвонив по телефону 110.