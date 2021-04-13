Возле пункта приема анализов на Covid-19 до сотрясения мозга избили курьера
Foto: LETA

5 апреля вечером возле одного из пунктов сдачи анализов на коронавирус избили курьера, который доставлял тесты. Нарушитель был задержан, сообщает передача Panorāma на телеканале LTV.

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Курьер получил сотрясение мозга и легкие телесные повреждения, он лечится дома. Повреждена также машина курьера.

Мужчине, который на него напал, грозит либо штраф до 500 евро, либо более суровое наказание, если полиция решит, что это все-таки не административное, а уголовное дело. Ранее нарушитель уже попадал в поле зрения полиции за незначительные правонарушения. Свои действия он заснял на телефон, а до этого он снимал, как работают медики, и как они делают паузы, чтобы отдохнуть.

В других пунктах приема анализов медикам тоже приходится сталкиваться с агрессией и пользоваться "тревожной кнопкой". Были случаи, когда выламывались двери. Часто агрессивно ведут себя люди, которые приехали сдавать тест для путешествия и узнали, что в этом случае за него надо платить — тест бесплатен только для тех, у кого есть симптомы коронавируса, а также для контактных лиц.

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