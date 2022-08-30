Возле ТЦ Akropole Alfa сбит велосипедист: полиция ищет свидетелей ДТП
Foto: Imago Images/Scanpix/LETA

Рижское региональное управление полиции просит отозваться свидетелей аварии, которая произошла 26 августа, в 22.00, возле дома номер 128 по ул. Ропажу (напротив TЦ Akropole Alfa).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В это время автомобиль Honda совершил наезд на велосипедиста, пересекавшего ул. Ропажу по регулируемому пешеходному переходу. Водитель велосипеда получил травмы и был доставлен в больницу.

Свидетелей дорожного инцидента просят обращаться в полицию по телефонам: 67086666 или 110.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio
Iedvesmai