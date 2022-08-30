Возле ТЦ Akropole Alfa сбит велосипедист: полиция ищет свидетелей ДТП

Рижское региональное управление полиции просит отозваться свидетелей аварии, которая произошла 26 августа, в 22.00, возле дома номер 128 по ул. Ропажу (напротив TЦ Akropole Alfa).

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В это время автомобиль Honda совершил наезд на велосипедиста, пересекавшего ул. Ропажу по регулируемому пешеходному переходу. Водитель велосипеда получил травмы и был доставлен в больницу.

Свидетелей дорожного инцидента просят обращаться в полицию по телефонам: 67086666 или 110.