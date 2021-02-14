Возможная подельница обвиняемого в мошенничестве бывшего судебного исполнителя Вейнбергса оставлена под арестом

Суд оставил под арестом Критину Луценко, которая вместе с судебным исполнителем Роландом Вейнбергсом фигурирует в уголовном деле о возможном мошенничестве с недвижимостью, принадлежащей пенсионерке. Об этом сообщает Nekā personīga.

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Вейнбергс перечислил Луценко деньги пенсионерки на основании фальшивого векселя. Также женщина подозревается и в других эпизодах мошенничества.

По данным Nekā personīga, Луценко оказывала противодействие сотрудникам правоохранительных органов: не пускала полицейских к себе в дом, а затем прятала телефон. Адвокат подозреваемой — Юрис Пуриньш — от комментариев отказался. Напомним, что Луценко отправили под арест 21 января.

На этой неделе полиция проводила оперативные действия в Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), где у пенсионерки образовался долг. В ходе обыска были изъяты носители информации. Интерес следователей привлекли несколько сотрудников RNP — директор Юридического департамента Дайна Приедниеце, руководитель Отдела судопроизводства и юридического обеспечения Эвия Меньге, помощник юриста и управляющей домом, где проживала пенсионерка, Янис Аматниекс.

В Госполиции подтвердили, что Кристина Луценко подозревается в мошенничестве, т. е. в тяжком преступлении, за совершение которого в законе предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 10 лет.

При этом в отношении самого судебного исполнителя Вейнбергса применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы — запрет на определенную деятельность. Это решение было принято сразу же после получения информации из Управления криминальной полиции Рижского региона. Судебный исполнитель фигурирует в качестве подозреваемого в уголовном процессе по фактам

злоупотребления служебным положением и мошенничества в крупном размере.

Ранее журналисты Nekā personīga уже сообщали, что, возможно, в результате деятельности Вейнберга 89-летняя одинокая пенсионерка потеряла и квартиру, и деньги за свое жилье — 28 000 евро. По этому факту полиция начала уголовный процесс.

Потерпевшая Элеонора Лякса жила в двухкомнатной квартире на улице Лугажу в Риге с середины прошлого века. Первые долги за услуги Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) у пенсионерки появились еще восемь лет назад. Тогда их удалось закрыть. Но в последнее время у женщины начались серьезные проблемы со здоровьем, ей стало тяжело ходить. Она выходила из дома все реже и часто забывала оплачивать коммунальные платежи. Из-за долгов RNP два года назад обратился в суд.

Общая сумма долга немного превышала 1000 евро. Суд вынес решение в пользу RNP, и судебное решение было отправлено присяжному судебному исполнителю Вейнбергу. Хотя у него было право проверить счета должницы, где на тот момент было около 8000 евро, он не стал снимать оттуда деньги, а вместо этого выставил на продажу ее единственное жилье.

Оно было продано за 30 700 евро. После закрытия долгов перед RNP оставшуюся сумму нужно было перевести на счета пенсионерки, но судебный исполнитель не сделал этого.

Дальняя родственница Элеоноры, внучка ее сестры, при уборке квартиры нашла документы, в числе которых был вексель. В нем было написано, что в апреле, через два месяца после того, как суд подтвердил принудительное выставление жилья на продажу, пенсионерка заняла 28 000 евро у некоей Кристины Луценко, женщины 30 лет. Эта сумма идентична той, которую она должна была получить после продажи квартиры.

Вексель был выдан в Иманте, в то время, когда пенсионерка не могла одна выйти из дома. Экспертиза выяснила, что подпись на векселе не была сделана Элеонорой Ляксой — ее подделали, и достаточно неумело.

Уже через две недели после выдачи векселя Луценко обратилась к нотариусу Инге Муцине и в суд, чтобы получить деньги. Дело опять было направлено Вейнбергу, и он перечислил 28 000 евро на счет Луценко, открытый в Великобритании. Никто из должностных лиц не проверил подлинность векселя.

Представительница Ляксы считает, что действия присяжного нотариуса подозрительны: он сознательно задерживал выплаты на счет должницы, а с британского счета Луценко деньги могли быть перечислены третьему лицу. В итоге пенсионерка осталась не только без жилья, но и без денег, на которые можно было купить другую квартиру или хотя бы покрыть расходы на содержание в пансионате. Представители Ляксы обратились в прокуратуру, был начат уголовный процесс о мошенничестве в крупном размере.