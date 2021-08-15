Возможные отрицатели Covid-19 мешали бригаде "неотложки" оказывать пациенту помощь
Foto: F64

В ночь на воскресенье бригаде Службы неотложной медицинской помощи (СНМП), прибывшей на вызов, мешали лица, возможно являющиеся отрицателями Covid-19.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В своем аккаунте в соцсети Facebook СНМП сообщает,что медики столкнулись с открытой провокацией со стороны лиц, которые активно выступают против вакцинирования и отрицают существование коронавируса.

"Лица, находившиеся рядом с пациентом, вели себя агрессивно, пытались втянуть медиков в разговоры о Covid-19 и мешали бригаде работать. Кроме того, эти лица не только снимали работу медиков, тем самым мешая обследовать пациента и оказать ему помощь, но также использовали нецензурную лексику и даже применили физическую силу", — сообщает Служба неотложной медицинской помощи.

Представители СНМП уже обратились с заявлением в Госполицию.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

33

Source

LETA

Tags

Facebook
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
Приметы времени на экране. Kино, ставшее событием десятилетия
Как Рижское самоуправление помогает начать новую жизнь бывшим заключенным
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!
Где встречаются спорт, радость и уличная культура: активный отдых в Вентспилсе
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом