Впервые в Латвии перед судом предстанет обвиняемый в обучении терроризму

Суд Видземского предместья Риги сегодня приступит к рассмотрению первого в истории Латвии уголовного дела об обучении терроризму и распространении прославляющих терроризм материалов, сообщили агентству LЕТА в суде.

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По делу обвиняется Рихард Даугавиетис.

Не называя имени, прокуратура ранее сообщила, что некий мужчина обвиняется в получении знаний в целях осуществления и пропаганды терроризма (обучения терроризму), а также в распространении материалов, прославляющих терроризм и призывающих к терроризму.

Согласно обвинительному заключению, с целью осуществления и пропаганды терроризма мужчина разыскивал в интернете информацию об используемых для осуществления терактов инструментах и методах.

Найденные материалы, прославляющие террористические акты, призывающие к ним, а также содержащие подробные инструкции по их подготовке и проведению, были скачаны обвиняемым и сохранены на USB-накопителе.

Таким образом обвиняемый получил знания об изготовлении и практическом применении взрывчатых веществ, огнестрельного оружия, вредных и опасных веществ, а также других опасных предметов и средств в целях совершения преступлений, связанных с терроризмом.

Обвиняемый также сделал видеозапись, в которой заявил, что собирается совершить террористический акт — массовый расстрел в синагоге, и призвал к этому других людей. Посредством канала связи в "Telegram" обвиняемый отправил видео другим лицам.

Уголовный закон за обучение терроризму предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

В Латвии это первое уголовное дело, переданное в суд за совершение подобных преступлений.