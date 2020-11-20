Врач без оснований выписывал психотропы и наркотики: будет начато уголовное преследование
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Управление полиции Видземского региона передало в прокуратуру дело врача из Валмиеры, выписывавшего рецепты на наркотические и психотропные препараты, для начала уголовного преследования, сообщает LETA.

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Долгое время врач выписывал особые рецепты широкому кругу лиц. Необходимости в этих препаратах у пациентов не было, но они выписывались в большом объеме.

За это по части второй статьи 250 подозреваемый может получить до пяти лет лишения свободы, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф. При этом он на пять лет будет лишен права работать по специальности.

Сейчас к нему применена мера пресечения, не связанная с арестом.

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rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv
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