VUGD: почти половина погибших и пострадавших в пожарах — люди старше 60 лет

Каждый второй или 39% погибших при пожарах были людьми старше 60 лет, а из погорельцев 42% были сениорами, свидетельствует статистика Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD). В VUGD отметили, что, помимо социальных и экономических причин, очень важную роль в этой тенденции играют и привычки, формировавшиеся годами. Об этом пишет LSM.lv со ссылкой на Латвийское радио.

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В Валмиерской части VUGD рассказали, что когда начинается отопительный сезон, основной причиной вызовов обычно является горение сажи в дымоходе.

Как сообщил заместитель командира Валмиерской пожарной части Микс Ракецкис, в настоящее время горящие дымовые трубы являются самой большой проблемой.

"Перед отопительным сезоном надо чистить дымоход. У меня была ситуация, когда пенсионеру становилось плохо со здоровьем от одного беспокойства. Просто в дымоходе горела сажа, а человеку уже от беспокойства становится плохо и нужна медицинская помощь", — отметил Ракецкис.

Самое главное — чистить дымоходы, что обычно следует делать раз в год, как правило, осенью.

Жительница Эргемской волости Эдите рассказала, что ей каждый день приходится топить две печи, в том числе плиту, поэтому она думает о пожарной безопасности.

"Детекторы дыма есть во всех комнатах, кроме кухни. У нас к печам прикреплены металлические пластины. Стараемся ничего не оставлять горящим, когда уезжаем", — сказала Эдите.

В свою очередь, у собеседницы Латвийского радио Санты дедушка живет в Эргемской волости. По ее словам, причиной пожара могут привычки пожилых людей.

"Сколько себя помню, возле печки стояла корзина, куда разные люди бросали бумаги, подметенный с пола мусор. Ничего не изменилось. Все равно, когда я ухожу, есть вещи, которые не должны стоять рядом с печкой. Привычки такие. Я пробовала, говорила, что может не надо так делать. Но если ничего не случилось уже много лет, то думает, что ничего не случится. Будем надеяться, что не случится", — рассказала Санта.

VUGD также называет привычки людей в качестве одной из основных причин пожаров. Как подчеркнула старший инспектор VUGD Сандра Вейиня, часто вредные привычки формируются годами и от них трудно избавиться.

"Классика — это печь, которую топим, а на край печи ставится картонная коробка.Один из вариантов: внутри скомканные газеты для растопки и еще маленькие палочки.Еще один из классических вариантов это то, что, например, дверцу печи нельзя закрыть. Она выпала или повреждена. Только подперев ее чем-то, можно ее закрыть", — пояснила старший инспектор VUGD.

В свою очередь, Ракецкис заявил, что замечал следующие вредные привычки: люди сушат белье на дымоходах, используют устаревшую проводку и испорченные приборы, например, поврежденные удлинители.

Как уменьшить количество жертв при пожарах? В VUGD подчеркнули, что первым делом следует установить детектор дыма. Он обязательно должен быть в каждом доме. Было замечено, что у пожилых людей, особенно в сельской местности, часто не установлен детектор. Не менее важным по отношению к одиноким сениорам является внимание их близких.

"Пенсионерам я бы посоветовал попросить соседа прийти на помощь. Или внуков, чтобы кто-то мог приехать и организовать все это. Почистить дымоход, заменить батарейку в детекторе дыма. Если сами не можете залезть и поменять, нужно попросить, не стыдиться этого", — подчеркнул Ракецкис.

Кроме того, социальные службы приезжают к одиноким сениорам. Их сотрудникам также следует уделять внимание вопросам пожарной безопасности.

Статистика пожаров прошлых лет также свидетельствует о том, что процент пожилых людей, пострадавших от них, выше. Положительной тенденцией, как заключает спасательная служба, является то, что у нового поколения меняются привычки — детекторы дыма и огнетушители стали обычным явлением для дома.