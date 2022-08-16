VUGD предупреждает о высокой пожароопасности в лесах

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) распространила предупреждение о том, что из-за засухи и жары на большей части территории Латвии повышена пожароопасность в лесах.

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Предупреждение действует до вечера субботы.

VUGD призывает жителей быть осторожными в лесах, не разжигать костры и не бросать на землю окурки. В понедельник были потушены пять лесных пожаров общей площадью 2,28 га, сообщили в Государственной службе леса.

Как сообщалось, во вторник, 16 августа, температура воздуха в западных и центральных районах Латвии достигнет +33 градусов, поэтому Латвийский центр геологии и метеорологии окружающей среды объявил красное предупреждение.

Предупреждение действует с 11.00 вторника до 21.00 среды.