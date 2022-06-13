В социальных сетях появилось видео, где женщина говорит о том, что ее необоснованно остановили за превышение скорости. В Государственной полиции указывают: инспектор действовал в соответствии с законом и не нарушал требования нормативных актов.

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Женщина разместила в социальной сети Facebook видео, снятое на видеорегистратор. Рано утром на шоссе Елгава- Элея ее остановил полицейский - якобы она ехала со скоростью 115 километров в час. В ответ женщина сказала, что она едет очень аккуратно и не превышает допустимые 90 километров в час. Когда полицейский услышал про видеорегистратор, то отпустил её и разрешил продолжить движение. По словам женщины, сложилось впечатление, что полицейский хотел поступить недобросовестно и противозаконно.

В Государственной полиции проверили запись с полицейского автомобиля и сообщение инспектора. Было констатировано, что 10 июня около 4 часов утра сотрудники Елгавского участка Земгальского регионального управления Госполиции выполняли служебные обязанности по контролю за дорожным движением и обеспечением общественного порядка. На шоссе Елгава-Элея, где максимально допустимая скорость составляет 90 километров в час, служебный фоторадар зафиксировал две машины, у одной из которой скорость была 115 километров в час, а вторая ехала по правилам.

Полицейский постановил, что скорость превысила первая машина, поэтому дал указание остановиться. Во время разговора инспектор заметил, что через несколько секунд мимо проехал микроавтобус. Увиденное, а также слова женщины-водителя навели на мысль, что возможно, скорость превысил водитель микроавтобуса. В связи с этим женщине позволил продолжить путь.

Позже, после просмотра видеозаписи подозрения полицейского подтвердились - в тот момент, когда он шел по проезжей части, чтобы остановить легковой автомобиль, ясно видно, что следующий водитель еще не заметил полицейский транспорт и продолжает ехать, превышая максимально допустимую скорость.

Кроме того, прозвучала информация, что полицейский нарушил требования нормативных актов, так как не назвал свои имя и фамилию. Госполиция обращает внимание на то, что в соответствии с законом О полиции, каждый раз, когда полиции необходимо ограничить права и свободу лица, сотрудник объясняет, на каком основании человек задержан или остановлен. В таких случаях по запросу лица полицейский должен назвать имя, фамилию, должность и место работы, а также показать рабочее удостоверение. В данном случае инспектор действовал в соответствии с нормативными актами - поздоровался, попросил документы и объяснил причину, почему транспортное средство было остановлено.

В Госполиции призывают жителей: вместо того, чтобы публиковать в социальных сетях посты о возможных коррупционных рисках, связанных с поведением стражей порядка, стоит обратиться в Госполицию и объективно выяснить обстоятельства случившегося.