Выдавая себя за полицейских, мошенники выманили большие суммы

По всей Латвии до сих пор поступают заявления от жителей, которые пострадали от рук мошенников, выдававших себя за стражей порядка. Порой речь идет о внушительных суммах.

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В течение недели зафиксировано три таких случая. 16 августа в Олайнский участок полиции обратилась женщина, у которой с банковского счета пропали 10 102 евро. В свою очередь, в Рижском Курземском участке зафиксирован случай, когда после похожего звонка от мошенников, со счета были переведены 2200 евро, в свою очередь, еще 4500 евро были зарезервированы. И, наконец, участок полиции "Тейка" получил заявление, согласно которому пострадавший лишился 2500 евро.

Во всех случаях начат уголовные процессы, проводится расследование.

Во всех трех случаях мошенники выдавали себя за сотрудников полиции и сообщали о якобы незаконных действиях с банковскими счетами пострадавших. Чтобы их можно было устранить, звонившим нужны были личные данные жертвы, а также коды доступа к счету.

В полиции еще раз напоминают: ни сотрудники полиции, ни работники других госучреждений не будут звонить и требовать предоставить такого рода информацию. Любой такой разговор о финансах лучше всего прервать. Если вы стали жертвой мошенников, то первое, что нужно сделать - это обратиться в свой банк, а потом с заявлением в полицию.