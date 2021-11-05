Взорвавшему свою машину мужчине назначена психиатрическая экспертиза

Государственная полиция назначила психиатрическую и психологическую экспертизу водителю, который взорвал свою машину, ранив таким образом двоих полицейских, а после этого попытался угнать полицейский автомобиль.

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В Уголовном законе сказано, что лицам, совершившим преступление, но страдающим психическим заболеванием и признанным невменяемыми, можно назначить принудительные средства медицинского характера. Это амбулаторное лечение в медучреждении, лечение в психиатрической больнице общего типа и лечение в специализированной психиатрической лечебнице с охраной. Также в этих случаях человека можно передать на попечение близких.

Как сообщалось, в ночь на 30 октября в ходе патрулирования во время комендантского часа в Гулбенском крае сотрудники Видземского регионального управления Госполиции остановили для проверки автомобиль Volkswagen. Цель была узнать, почему водитель находится не дома. Когда стражи порядка подошли к машине, водитель через узкую щелку в окне протянул свои документы, после чего сразу закрыл окно. Когда полицейские попытались узнать, почему мужчина не дома, он перестал реагировать.

В этот момент полицейские почувствовали запах газа. В какой-то момент водитель внезапно повернулся, произвел зажигание и устроил взрыв — мужчина взорвал газовый баллон, находившийся в авто. В результате взрыва полицейских отбросило от машины. Сам водитель решил воспользоваться ситуацией, подбежал к полицейской машине и попытался ее угнать. Полицейский успел вызвать подмогу. На место прибыл еще один экипаж полиции, скорая и спасатели. Женщина- полицейская, которая находилась ближе всего к взорвавшейся машине получила тяжкие телесные повреждения и была доставлена в больницу.

Согласно предварительному расследованию, водитель действовал осознанно. Его мотивы еще выясняются, однако известно, что первоначально он пояснил, что таким образом выразил свой протест против Covid-19 и вакцинации, из-за которых у него были проблемы.

Ранее мужчина в поле зрения правоохранительных органов не попадал. Сейчас арестован, кроме того, на него выписан максимальный штраф за несоблюдение комендантского часа - 2000 евро.