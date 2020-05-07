Взрыв в Резекне: полиция задержала трех подозреваемых, связанных с оргпреступностью

Сотрудники Бюро криминальной полиции Управления латгальского региона Государственной полиции совместно с коллегами из Главного управления криминальной полиции и бойцами антитеррористического подразделения Omega 5 мая задержали трех лиц, подозреваемых в подрыве машины в Резекне.

Как ранее сообщалось, 20 апреля в 5 часов утра Государственная полиция получила информацию о том, что в Резекне у дома номер 101 по аллее Атбривошанас произошел взрыв. В результате ЧП был поврежден микроавтобус, несколько машин и стена многоквартирного дома. По факту был начат уголовный процесс.

В ходе расследования удалось установить: преступление совершили, используя боевую гранату, которую бросили под машину. В результате взрыва были повреждены еще два автомобиля - таким образом всего семь транспортных средств.

5 мая стражи порядка задержали трех подозреваемых — мужчин 1999., 1984., 1979 г.р., которые ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов. Один из них раннее был судим за намеренную порчу имущества. Все трое связаны с организованной преступностью.

По месту жительства подозреваемых были проведены обыски, в ходе которых был найден и изъят пистолет-пулемет с глушителем и патронами к нему. У задержанных также изъяли, возможно, наркотические вещества, которые отправлены на экспертизу.