Взрыв в Саулкрасты: в доме обвалилась стена, пострадал человек

По информации пресс-центра Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), в четверг в Саулкрсты в результате взрыва обвалилась часть стены и пострадал человек, ему потребовалась помощь "неотложки".

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Как отмечают в ГПСС, сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного в 12.29 На месте происшествия спасатели констатировали, что, возможно, в результате утечки газа в подвале одноэтажного дома прогремел взрыв. От взрыва обвалилась часть внешней стены, а также загорелся подвал и коридор. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Пострадавший для оказания медицинской помощи передан бригаде скорой помощи. Спасательные работы на месте ЧП были завершены к 14.02.