"Взрывы" в небе: истребители НАТО испугали жителей Лиепаи

В четверг, около 16.00 над Лиепаей прогремели два громких взрыва, которые не на шутку перепугали жителей города. О звуках, напоминающих взрывы, а также о последующей сильной вибрации сообщили горожане, проживающие в разных районах Лиепаи.

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Как сообщает "Курземес вардс" со ссылкой на Национальные вооруженные силы (НВС), источником пугающих звуков стали истребители, патрулирующие воздушное пространство НАТО над Балтикой. НВС успокоило жителей и заявило, что звук напоминающий взрыв, произошел из-за преодоления самолетом звукового барьера,

Напомним, истребители НАТО выполняют миссию Балтийского воздушного патруля. С сентября 2020 года миссию по воздушному патрулированию в странах Балтии перенимают истребители Eurofighter ВВС Германии и Италии.