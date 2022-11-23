"Я тебя убью и никто не узнает": в Ирландии латвийца судят за угрозы убийства
Foto: Scanpix

В Ирландии начался суд над 37-летним гражданином Латвии Марцисом Ц., который в пьяном виде угрожал расправиться со своей знакомой.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как отмечает новостной портал Baltic-Ireland.ie, 15 ноября прошлого года женщина с другом приехали к Марцису в гости на вечеринку, где и остались до утра. Около 8 часов утра приятель уехал на работу, а хозяин квартиры начал угрожать женщине убийством.

Об угрозах потерпевшая сообщила другу, с которым они вместе направились в полицию. Гражданина Латвии задержали, а во время допроса он сознался, что действительно угрожал женщине, но не собирался причинить ей вреда, а затем принес извинения. Свое поведение он объяснил чрезмерным употреблением алкоголя накануне вечером.

На суде адвокат подтвердил, что у Марциса раньше были серьезные проблемы с алкоголем, но после прошлогоднего инцидента он завязал с вредными привычками.

Следующие слушания по этому делу назначены на 20 февраля.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Цвета и узоры: как выбрать лучшую комбинацию для фигуры
Устойчивость – это не спасение мира, а экономия ресурсов и денег
Цвета и узоры: как выбрать лучшую комбинацию для фигуры
Школа = cтресс. Как с ним бороться?
Как укреплять организм и иммунитет осенью и зимой
Борешься с высоким кровяным давлением? Жирные кислоты Омега-3 помогут тебе