Югла: автомобиль сбил двух девочек и покинул место ДТП, просят отозваться свидетелей аварии
Foto: F64

В среду, 2 ноября, в 11.52 в микрорайоне Югла произошло ДТП, в результате которого пострадали две девочки. После аварии водитель транспортного средства покинул место происшествия, а пострадавших детей госпитализировали.

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ДТП произошло на пешеходном переходе возле дома номер 16с по ул. Юглас,
неподалеку от автозаправки Viada и диспетчерского пункта и конечной остановки автобусов Rīgas satiksme. Известно, что автомобиль, совершивший наезд на девочек, был серого цвета.

Свидетелей происшествия, а также водителей, в распоряжении которых имеются записи видеорегистратора, зафиксировавших момент аварии, просят обращаться в полицию по телефону 110.

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