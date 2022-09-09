Югла: мужчина избил на улице жену и детей; просят отозваться свидетелей

К авторам программы Degpunktā обратилась рижанка, ставшая жертвой семейного конфликта: в конце августа в микрорайоне Югла ее избил муж. Досталось также и несовершеннолетним детям.

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"Мы отдыхали с мужем, его другом, сыном и дочерью. Возвращались с отдыха, были на улице, на Югле, неподалеку от Бривибас гатве, 417. Муж внезапно стал агрессивным, напал на меня и детей. Я пыталась защитить детей, а дети пытались защитить меня. Он был меня по голове, ударил три или четыре раза, бросил на землю. У меня ссадины на коленях. Он побежал за детьми, подошел к дочери, ударил ее в районе грудной клетки, начал тянуть за плечи. Она упала, в результате падения у нее в двух местах сломана рука, проведена операция", — рассказала журналистам потерпевшая.

Она также сообщила, что не понимает мотивов агрессии со стороны мужа, он даже не извинился за содеянное, но после нападения написал, что в случае необходимости окажет помощь.

Женщина пояснила, что сразу обратилась в полицию, поэтому мужа отделили от семьи. По ее словам, крики и шум на месте ЧП были достаточно громкими, поэтому надеется, что найдутся люди, которые стали свидетелями нападения 19 августа, около 22.00 в окрестностях дома номер 417 по Бривибас гатве.

Также потерпевшая пояснила, что с ними был друг в возрасте примерно 50 лет, который сначала пытался им помочь, но видя неадекватное поведение супруга женщины, просто ушел домой.

"Там нельзя было прогнозировать, кто будет следующим. Я видела, как из подъезда вышел мужчина с собакой, он побежал в нашу сторону, очевидно, чтоюы помочь. Но муж подошел к нему, что-то сказал, и тот тоже ушел. Это очень важно, чтобы откликнулись люди, которые в этот момент были рядом, видели ситуацию и могут позвонить. Это очень бы помогло", — считает потерпевшая.

Факт нападения зафиксирован в полицейском участке. В этой связи начат административный процесс по факту нанесения телесных повреждений, после получения экспертизы будет решаться вопрос о начале уголовного процесса. Также начаты и два административных процесса об эмоциональном насилии в отношении детей.