Юноша задушил одноклассницу, а затем спрятал тело в лесу под Ригой
Foto: DELFI

В суд направлены материалы дела, начатого в отношении 18-летнего юноши, который обвиняется в убийстве своей одноклассницы с особой жестокостью, а также в осквернении тела.

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Согласно материалам уголовного дела, 26 июня обвиняемый находился со своей жертвой в лесу, расположенном в районе Царникавского променада, и в момент, когда девушка засобиралась домой, юноша надел резиновые перчатки и стал ее душить. Одноклассница активно сопротивлялась и пыталась сбежать, однако преступник настиг ее и продолжил душить, обмотав шею ее длинными волосами. От полученных травм девушка скончалась. После этого нападавший зарыл тело убитой в лесу.

За это преступление обвиняемому может грозить пожизненный срок или тюремное заключение на срок от 10 до 20 лет с последующим пробационным надзором до 3 лет.

Дело будет рассматриваться в Рижском районном суде.

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