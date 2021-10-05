Юрист осуждена за убийство сокурсницы: выследила и застрелила жертву возле дома

Суд Видземского предместья Риги приговорил к 12 годам тюремного заключения юриста Дагнию Б., признанную виновной в убийстве сокурсницы. Следствие установило, что подсудимая произвела три выстрела в спину своей жертве.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Помимо тюремного срока ей также присудили выплатить моральную компенсацию в пользу потерпевших в размере более 50 000 евро. После оглашения приговора Дагнию Б. арестовали в зале суда. Экспертиза признала подсудимую вменяемой.

Согласно материалам обвинительного заключения, обвиняемая и ее жертва познакомились несколько лет назад на курсах английского языка. Женщина стала проявлять симпатию к сокурснице и, поскольку, как она рассказала на допросе, чувствовала себя одинокой и хотела наладить отношения.

Правда, она не рассказала о своих чувствах своей будущей жертве, они не встречались и не общались за пределами места проведения курсов.

В течение нескольких лет обвиняемая отслеживала сокурсницу в социальных сетях, а в 2016 году узнав, что та проживает в Риге, на ул. Кр. Валдемара, решила ее убить. В один из дней она дождалась, когда женщина вернется домой и выстрелила ей три раза в спину. От полученных травм пострадавшая скончалась.

Известно, что женщина, которой в ту пору было 35 лет, в 2016 году законно приобрела оружие. Ранее она не попадала в поле зрения органов правопорядка.