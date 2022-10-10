За 20 лет Антикоррупционное ведомство возбудило уголовные дела в отношении 904 лиц

За 20 лет своего существования Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (КNAB) провело досудебные расследования по 565 уголовным делам и направило в прокуратуру для начала уголовного преследования 376 уголовных дел в отношении 904 лиц.

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Как отмечают в Антикоррупционном ведомстве, за эти годы сфера борьбы с коррупцией претерпела ряд изменений, обусловленных разными причинами, в том числе вступлением Латвии в международные организации, внедрением различных рекомендаций зарубежных экспертов, а также изменением системы ценностей жителей.

Коррупционные схемы, расследуемые KNAB, стали масштабней и сложнее, к тому же зачастую эти уголовные преступления носят не национальный, а трансграничный характер. За эти годы также увеличилось количество взяток, предлагаемых, обещанных или данных государственным чиновникам. В последние годы средний размер взятки в уголовном производстве, переданной для уголовного преследования, составляет от 20 до 30 000 евро. Самая крупная сумма взятки в делах, расследованных KNAB, составляла 2,1 миллиона евро.

В 2020 году KNAB впервые начал уголовное преследование юридического лица, зарегистрированного в Латвии, за дачу взятки иностранному должностному лицу. В настоящее время в статистику KNAB попали уже четыре уголовных дела за возможный подкуп иностранных должностных лиц.

Большую часть деятельности KNAB также занимает рассмотрение дел об административных правонарушениях. KNAB принял в общей сложности 3 280 решений в отношении государственных должностных лиц за несоблюдение ограничений, запретов и обязательств Закона "О предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц".

Согласно официальным данным, действия, предпринятые Латвией, в том числе KNAB, в области борьбы с коррупцией, способствовали повышению рейтинга Латвии в "Индексе восприятия коррупции". Латвия занимает 15-е место среди стран Евросоюза, и это исторически самый высокий рейтинг страны. Значение Латвии в этом индексе в последние годы росло намного быстрее, чем у Литвы и Эстонии, и в настоящее время выше, чем у таких стран, как Чехия, Польша, Италия и Словения.