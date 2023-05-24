За четыре месяца мошенники обманули клиентов банков на 3,439 миллионов евро

За первые четыре месяца этого года мошенники обманули клиентов четырех крупнейших банков Латвии на общую сумму 3,439 миллионов евро, при этом клиенты сами подтвердили платежи, свидетельствуют данные Ассоциации финансовой отрасли (АФО).

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Всего за первые четыре месяца 2023 года было осуществлено 2063 случая мошенничества, а предотвращено 3011 случаев на общую сумму 2,553 млн евро.

За первые четыре месяца этого года в латвийских банках было выявлено 707 случаев телефонного мошенничества, в результате которых было похищено 1,26 млн евро. Также было выявлено 1010 случаев инвестиционного мошенничества на сумму 1,59 млн евро и 346 случаев мошенничества иного рода на сумму 586,5 тыс. евро.

С начала этого года удалось предотвратить 885 попыток мошенничества по телефону на сумму 793,3 тыс. евро, 1969 попыток мошенничества с инвестициями на сумму 1,5 млн евро и 157 других случаев мошенничества на сумму 177 тыс. евро.

В том числе в апреле мошенники обманули жителей Латвии на общую сумму 609 тыс. евро.

В апреле было зарегистрировано 227 случаев мошенничества с инвестициями на сумму более 330 тыс. евро и столько же попыток мошенничества было предотвращено. Число случаев телефонного мошенничества в апреле было вдвое меньше, чем инвестиционного, - 106 случаев, при этом сумма, на которую были обмануты жертвы, составила 221 тыс. евро.

Руководитель рабочей группы по ограничению мошенничества АФО Анрийс Шмитс отмечает, что активность мошенников из месяца в месяц остается стабильно высокой. Мошенники находят все более изощренные способы обмана, чтобы выманивать у людей их сбережения. Если год назад в основном имели место случаи телефонных афер, то сейчас начинает доминировать так называемое инвестиционное мошенничество.

Жители Латвии продолжают получать мошеннические SMS-сообщения и электронные письма, в которых преступники выдают себя за представителей различных государственных учреждений. В полученных уведомлениях жителям чаще всего предлагается оплатить административный штраф, явиться в суд или ознакомиться с полученным налоговым платежом. Важно помнить, что государственные учреждения обычно не рассылают такие уведомления населению, поэтому их следует удалять или игнорировать.

АФО отмечает, что в случаях инвестиционного мошенничества мошенники чаще всего запрашивают банковские пароли, коды Smart-ID или другие личные данные, просят установить программное обеспечение, позволяющее получить удаленный доступ к устройству, обещают низкий риск и огромные прибыли, агрессивно пугают и торопят потенциальную жертву, используя психологические приемы в поисках слабых мест личности, не предоставляют достоверной информации о себе или своей компании, не предлагают соответствующего договора о сотрудничестве.