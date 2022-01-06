За депутата Адамсонса внесен залог, его выпустили из-под стражи

Депутат Сейма Янис Адамсонс, которого обвиняют в шпионаже, — на свободе. В среду 5 января за него был внесен залог в размере 30 тысяч евро для его освобождения из-под стражи, пишет портал Rus.LSM.lv.

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После внесения залога Адамсонс был освобожден из Рижской Центральной тюрьмы. Пока неизвестно, будут ли по отношению к нему применены дополнительные меры пресечение, включая ограничения его депутатской работы.

Как уже ранее писал портал Delfi, Адамсонс подозревается в передаче информации в Россию в течение последних четырех лет. Неофициально известно, что Адамсонс передавал общедоступные документы — различные поправки к законам, информацию об армейских закупках и бюджете, а также о ситуации на восточной границе Латвии. Якобы Адамсонс передавал данные о позиции Балтийской ассамблеи в отношении проекта Nord Stream 2. Якобы депутат использовал свой парламентский компьютер для передачи информации.

По данным агентства LETA, Служба государственной безопасности подозревает Адамсонса по более чем 40 эпизодам шпионажа.

В декабре большинство депутатов Сейма удовлетворили просьбу Генеральной прокуратуры начать уголовное преследование депутата парламента Яниса Адамсонса, подозреваемого в шпионаже в пользу России. 18 депутатов проголосовали против.

По неофициальной информации, Янис Адамсонс тяжело болен, за последние годы он перенес несколько операций.