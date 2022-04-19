За два месяца у клиентов крупнейших банков Латвиии выманили 1,2 млн евро
Foto: Pixabay

За первые два месяца этого года у клиентов крупнейших банков Латвии мошенники в общей сложности выманили 1,2 миллиона евро. Об этом заявил в интервью Rīta Panorāma глава правления Ассоциации финансовой отрасли Янис Бразовскис.

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Он сообщил, что за первые два месяца 2022 года было зафиксировано 360 случаев телефонного мошенничества на общую сумму 260 000 евро, а также 260 так называемых случаев инвестиционного мошенничества на общую сумму 600 000 евро. Кроме того, фиксировались и другие виды мошенничества, включая так называемые "романтические аферы".

При этом Янис Бразовскис отметил, что случаев телефонного мошенничества в последнее время стало меньше, что может быть связано с войной в Украине, так как ранее уже сообщалось, что такие центры телефонного мошенничества располагаются на территории Украины.

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